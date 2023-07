Alguns bancos americanos não estão reportando depósitos de acordo com regulações, diz FDIC

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, na sigla em inglês) informou hoje, em carta aberta, que alguns bancos americanos não estão reportando estimativas de depósitos não segurados de acordo com orientação de órgãos reguladores. No comunicado, a FDIC reforça que os avisos não impactam instituições com menos de US$ 1 bilhão em ativos, apenas bancos com valores superiores.

Segundo a agência reguladora, algumas instituições reduziram incorretamente o valor reportado, de forma que os depósitos não segurados possuem ativos penhorados como colaterais. “Isso é incorreto porque, por si só, a existência de garantia não tem relação com a parte de um depósito coberta pelo seguro federal de depósito”, explica a FDIC.

Além disso, algumas instituições reduziram incorretamente a quantidade de depósitos reportados na categoria “RC-O” ao excluir balanços de subsidiárias entre companhias, informa o comunicado.

Em nota, a FDIC pede que todas as instituições financeiras que tenham reportado incorretamente o número de depósitos não segurados, em qualquer das formas exemplificadas acima, preencha um novo relatório e envie os dados revisados para uma nova análise do órgão. “As instituições podem apresentar até três anos de revisões, ou mais, se for o caso”, reforça a agência.

Em entrevista ao Financial Times, analistas disseram que os reajustes dos bancos em relação aos depósitos não segurados podem diminuir em dezenas de milhões de dólares – e, pelo menos em um caso, em até US$ 300 milhões -, o que cada banco teria que pagar na avaliação especial do FDIC, no caso de falências semelhantes ao Silicon Valley Bank (SVB).