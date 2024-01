Alexandre Silveira participará da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participará da 54ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. A exposição de motivos com autorização para o ministro se ausentar do País, no período de 13 a 20 de janeiro, para participar do evento, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11. Segundo o despacho, o ministro também terá encontros com o setor privado e autoridades governamentais.

Celac

Em outro despacho, o governo informa que o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, irá a Santiago, no Chile, para participar da reunião ministerial de alto nível da Comunidade de Estados latino-americanos e Caribenhos (Celac), além de agendas bilaterais. O período da viagem do ministro é de 14 a 17 de janeiro.