Alexandre de Souza renuncia ao cargo de diretor da ANTT

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 23, publica a exoneração de Alexandre Porto Mendes de Souza do cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) “em virtude renúncia”. Com isso, até que haja nova indicação e aprovação do novo titular da vaga, a ANTT atuará apenas com quatro do total de cinco diretores que integram sua diretoria colegiada. Alexandre de Souza foi nomeado em julho de ano passado para a diretoria da agência reguladora, depois de ter seu nome confirmado pelo Senado. Especialista em regulação, ele é servidor da agência e seu mandato como diretor iria até 18 de fevereiro de 2025.