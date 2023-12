Economia Alesp inicia 2º dia de discussões do PL de privatização da Sabesp; votação deve ser nesta 4ª

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) iniciou nesta terça, 5, o segundo dia de discussões envolvendo o projeto de lei (PL) de privatização da Sabesp. A ideia, nesta terça-feira (5), é concluir o prazo mínimo de discussões que um PL em regime de urgência precisa para ser votado, neste caso, seis horas.

Com duas sessões extraordinárias de duas horas e meia, a expectativa é que a pauta vá até à meia noite. O governo pretende encerrar a sessão com o roteiro de votação do PL definido. A votação, que deve ocorrer nesta quarta-feira (6), teria o seguinte roteiro: projeto, emendas, e subemendas.

Nesta segunda, 4, as duas sessões extraordinárias foram dominadas, principalmente, pela oposição, que reclamou da falta de clareza em diversos pontos do projeto, como a falta de informações sobre quanto a desestatização da empresa deve arrecadar para os cofres públicos, além da ausência de detalhes sobre como se daria a redução da tarifa prometida pelo governo.

Ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mostrou confiança na aprovação do projeto. “Para mim é ponto pacífico. Vai passar, não tem erro não”, disse o dirigente.