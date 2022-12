Alemanha disponibiliza  14 milhões para reconstrução da agricultura na Ucrânia

O Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha oferecerá um auxílio de 14 milhões de euros para que os agricultores da Ucrânia reconstruam a produção agrícola destruída pela guerra. Do total, 9 milhões de euros correspondem ao fornecimento de 125 geradores de energia, além de rações ou sementes para animais.

A produção de frutas e legumes será apoiada com os outros 5 milhões de euros, segundo nota publicada no site oficial do governo alemão.

A destruição da infraestrutura de energia na Ucrânia e os ataques russos direcionados à agricultura têm um impacto significativo no abastecimento de alimentos, disse, em nota, o ministro da Agricultura, Cem Özdemir.

“A coragem e resiliência da Ucrânia e também dos agricultores ucranianos são incrivelmente impressionantes para mim”, reforçou Özdemir.