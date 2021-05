Economia Alemanha: CPI de abril sobe 0,7% no mês e 2% no ano, em linha com previsões

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou 0,7% em abril ante março e subiu 2% no mês passado em relação ao mesmo período de 2020, informou nesta quarta-feira (12) a Destatis, agência oficial de estatísticas do país europeu. As duas leituras vieram em linha com as previsões de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.