Alckmin: Lula disse que há compromisso com arcabouço fiscal, desde que não afete mais pobres

Há um compromisso do governo com o arcabouço fiscal, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em referência à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, segundo Alckmin, o chefe do executivo não quer que o ajuste das contas públicas afete os mais pobres.

“Eu participei da reunião com o presidente Lula onde ele falou: ‘vocês podem me trazer aqui todas as propostas pelo lado da despesa, para reduzir despesa’. Há um compromisso do governo com o arcabouço fiscal, que neste ano é déficit primário zero”, disse o vice-presidente à CNN Brasil. Alckmin disse que Lula “deixou claro” que está aberto para a discussão, redução de gastos e buscar o déficit zero, porém, “não vai tirar dos pobres”.

Durante a entrevista, o ministro negou outra vez que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) verde iria aumentar imposto de carro elétrico, fato veiculado na imprensa, segundo ele.

“Não tem nenhum aumento de imposto para veículos elétricos no Brasil. O que se discute é um estímulo à descarbonização: se eu tenho o veículo muito poluente, ele paga um pouco mais; se eu tenho um veículo não poluente ou com baixa poluição, emissão de carbono, de gás de efeito estufa, eu pago menos”, ressaltou. “Mas não haverá uma tributação sobre carros elétricos fabricados no Brasil”, continuou.