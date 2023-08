Alckmin fala em 15% de biodiesel no diesel em 2024 em vez de 2026

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mencionou nesta quinta-feira, 24, a possibilidade de adiantar de 2026 para 2024 o aumento para 15% de biodiesel na composição do óleo diesel. Atualmente presidente da República em exercício, em razão da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à África do Sul, Alckmin deu as declarações na reunião do Comitê Gestor do Fundo do Clima, em Brasília.

“Vamos ter o diesel com 15% de óleo vegetal. Hoje já são 12%, ano que vem vai para 13%. Estão até pedindo que antecipe os 15%. Não em 2026, mas já para o ano que vem a gente chegar a 15%”, declarou Alckmin.