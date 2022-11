Alckmin e senador Castro adiam reunião sobre PEC que ocorreria nesta quarta

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), informou nesta terça, 8, que a reunião marcada anteriormente para esta quarta, 9, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para a apresentação da PEC da transição foi cancelada. De acordo com o parlamentar, Alckmin pediu para adiar o encontro porque o texto da proposta será levado primeiro ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Amanhã, Lula se reúne com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em Brasília. O petista deve discutir a PEC com ambos. Hoje, Alckmin se reuniu com Castro e com o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). O governo de transição negocia uma forma de deixar promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior.

“O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, me pediu para adiarmos a reunião de apresentação da PEC da Transição, que estava marcada para esta quarta (9). Segundo ele, a proposta será levada primeiro ao presidente Lula. Irei aguardar a definição de nova data para o encontro”, diz a nota de Castro.