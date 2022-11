Alckmin anuncia GT de Trabalho com Ricardo Patah, Miguel Torres e Sérgio Nobre

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira, 16, os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição. No GT de Trabalho estão economistas, pesquisadores e representantes das centrais sindicais.

Participam o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, e o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre.

Também integram o grupo o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), André Calixtre; o ex-diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Gantz Lucio; o diretor técnico do Departamento Intersindical do Dieese, Fausto Augusto Júnior; a ex-diretora da Cepal e da OIT no Brasil, Laís Abramo; a ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, Patrícia Vieira Trópia; e a mestre em Economia pela Unicamp, Sandra Brandão.

Já no GT de Previdência Social está o ex-ministro José Pimentel, estudiosos e procuradores da área. Participam Alessandro Antônio Stefanutto, ex-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS; Eduardo Fagnani, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho; Fabiano Silva, membro da Comissão de Previdência da OAB-SP e da Comissão de Previdência do Conselho Federal da OAB; Jane Berwanger, doutora em direito previdenciário; e Luiz Antônio Adriano da Silva, ex- membro do Conselho de Assistência Social e do Conselho de Previdência Social.