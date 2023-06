Economia Alckmin anuncia concursos no INPI e no Inmetro, autarquias ligadas ao MDIC

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, adiantou-se ao anúncio da ministra da Gestão, Esther Dweck, e confirmou nesta sexta-feira, 16, no Twitter a realização de dois concursos públicos para autarquias ligadas ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Segundo ele, serão 120 vagas para as carreiras de Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologistas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador no Inmetro.

“São concursos fundamentais para repormos nossos quadros técnicos, após quase 10 anos sem processos seletivos, reduzindo o ‘custo Brasil’ e aumentando nossa competitividade”, avaliou o vice-presidente.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, concede entrevista coletiva sobre concursos no governo federal no período da tarde desta sexta-feira.