Economia Ala política do governo Lula comemora crescimento do PIB e rebate pessimismo das projeções

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aliados do governo federal comemoram, nesta sexta-feira, 1º, nas redes sociais, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País, que registrou alta de 0,90% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre. O desempenho do índice inflou a ala a criticar o pessimismo das projeções. Nas palavras do chefe do Executivo, o desempenho representa o compromisso da gestão com a melhoria da vida dos brasileiros.

“PIB do 2º trimestre crescendo acima da expectativa do mercado e taxa de desemprego de 7,9% em julho, a menor desde 2014. Os números mostram o trabalho incansável e o compromisso do governo federal em fazer nosso país crescer de forma justa e com melhoria real na vida dos brasileiros”, declarou Lula, no Twitter.

O resultado do PIB veio acima da mediana das previsões de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam alta de 0,3%, com base na mediana das expectativas. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,1% a uma alta de 1,1%. A projeção acima do esperado esteve nas principais falas do núcleo político do governo.

O vice-presidente da República e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, enalteceu a melhora nos resultados econômicos do País. “Seguimos com consistência a plataforma que o presidente Lula apresentou na campanha: crescimento com estabilidade, previsibilidade e sustentabilidade”, declarou.

Nessa linha, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, rebateu declarações de que a melhora nos índices da economia são resultados “da sorte” de Lula. “Com Lula, o Brasil voltou a ter PIBÃO, que SORTE gente! Desemprego caiu, é SORTE gente! Inflação, preço da carne e do gás caiu, é SORTE!”

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, pontuou que a gestão Lula 3 “continua surpreendendo os analistas”.

O resultado também foi comemorado na ala do Congresso Nacional. O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) comemorou o resultado. O parlamentar é a indicação do partido para ocupar espaço na Esplanada na reforma ministerial que Lula planeja realizar. Conforme mostrou a reportagem, a expectativa é que ele ocupe o Ministério de Portos e Aeroportos, hoje sob Márcio França.

“Os resultados nos deixam muito confiantes de que nossa política econômica está no rumo certo. PIB em alta, é crescimento. É geração de emprego e renda”, disse Costa Filho.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à eleição de São Paulo, disse que o Brasil tem um governo que sabe o que está fazendo.

Para o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), o País vai se surpreender e “os pessimistas vão morder a língua”.

Já a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) avaliou que o resultado é reflexo do Congresso Nacional.