‘Ainda temos trabalho a fazer para levar inflação para baixo’, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 6, após a divulgação do payroll (dado de emprego) de dezembro, que ainda há muito trabalho a ser feito para levar a inflação para baixo e “ajudar as famílias americanas que estão sentindo o aperto no custo de vida”.

“O relatório de hoje é uma ótima notícia para nossa economia e mais uma prova de que meu plano econômico está funcionando”, celebrou Biden, citando a menor taxa de desemprego em 50 anos.

Ao mesmo tempo, ele reafirmou que “ainda temos trabalho a fazer para reduzir a inflação”. “Mas estamos caminhando na direção certa.”

Biden destacou o baixo desemprego entre alguns segmentos da população, como negros e hispânicos. Também disse ser “apropriado” que nos próximos meses continue a moderação no crescimento do emprego.

De qualquer forma, ele considerou o payroll uma “grande notícia” e uma evidência de que o plano econômico de seu governo está funcionando.