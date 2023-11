Economia Ainda hoje, Braga deve divulgar nova versão do relatório da tributária, diz Randolfe Rodrigues

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso Nacional, disse que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) deve apresentar ainda nesta segunda-feira, 6, uma nova versão do relatório da reforma tributária. Segundo Randolfe, o novo texto contém ajustes para garantir uma “maioria” a favor da proposta.

A declaração foi dada logo após reunião na residência oficial do Senado com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Randolfe, Braga, os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Davi Alcolumbre (União-AP) e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

“Esperaremos ainda hoje uma nova versão do relatório. E ainda hoje, ao final do dia, o relator Eduardo Braga participará de uma reunião que teremos com todos os líderes da base e o presidente Lula, às 19h30”, disse Randolfe.

O líder do governo afirmou que algumas emendas apresentadas por parlamentares serão aceitas por Braga justamente para garantir a aprovação da reforma na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado nesta semana.

“Algumas emendas não vão ser acatadas, outras serão, inclusive para a construção da maioria necessária para aprovação da reforma. Mas nada que desvirtue o cerne da reforma”, afirmou Randolfe.

A CCJ do Senado analisa nesta terça-feira, 7, o relatório da Reforma Tributária. A estimativa anunciada publicamente por Braga e pela cúpula do Senado é que o texto seja aprovado ainda nesta semana tanto na comissão quanto no plenário da Casa.