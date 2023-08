Ainda há trabalho a fazer, mas inflação nos EUA está caindo, afirma Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, durante discurso na Casa Branca, que a inflação do país está caindo e que a Lei da Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês), aprovada no ano passado, está funcionando. “Ainda há trabalho a fazer, mas inflação está caindo”, afirmou Biden.

Durante discurso, voltado a falar sobre o sistema de saúde americano, o presidente detalhou como os custos com saúde diminuíram depois do IRA e afirmou que dez remédios entraram na lista de negociação para redução de preços do programa Medicare.