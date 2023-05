Economia Ainda é muito cedo para esperar uma alta de juros em junho, afirma dirigente do Fed

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira, 5, que ainda é “muito cedo” para prever um aumento de juros na reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). “Inflação está mais elevada do que gostaríamos”, comentou, em entrevista à Fox News.

O dirigente explicou que, antes de tomar as próximas decisões, o banco central americano avaliará a evolução do crédito nos Estados Unidos.

Segundo ele, condições mais apertadas poderiam levar a uma recessão no país, mas também ajudam o Fed no combate à inflação.

Goolsbee, que vota nos encontros deste ano do FOMC, defendeu ainda que o Congresso e o governo precisam articular um aumento do teto da dívida, para evitar um inédito default.

Os comentários foram feitos dois dias depois que o Fed subiu juros em 25 pontos-base, para a faixa entre 5,00% e 5,25%.