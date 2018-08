AGU realiza audiência de conciliação sobre multa em greve de caminhoneiros

A Advocacia-Geral da União (AGU) promove na manhã desta quarta-feira, 29, uma audiência de conciliação com empresas multadas por desobediência a ordens de desobstruir rodovias, durante a paralisação dos caminhoneiros. A penalidade foi aplicada a 151 empresas e soma R$ 715 mil. Elas pedem para ser liberadas do pagamento, alegando ter sido impedidas de liberar as vias.

O perdão das multas, solicitado pelas empresas, foi descartado pelo governo. A expectativa é de que dessa reunião na AGU saia uma proposta de desconto sobre o valor da multa e um possível parcelamento. Essa proposta será submetida ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que dará a palavra final sobre o caso.

Participam da reunião, coordenada pela ministra Grace Mendonça, o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, e representantes das pastas da Segurança Pública e de órgãos como a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Também estão presentes representantes dos caminhoneiros, dos usuários e de entidades patronais da área de transporte de carga.