Agricultura investiga fraude na produção e comercialização de manteiga em MG

O Ministério da Agricultura está investigando fraude na produção de manteiga em Minas Gerais. A Operação Alcanos, deflagrada nesta quinta-feira, 20, pelo ministério, com Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF) em Pouso Alegre (MG), coletou amostras de manteiga nos estabelecimentos varejistas para averiguar a suspeita de adição de gordura vegetal em substituição ao creme de leite.

A análise será feita no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária no Pará (LFDA-PA). “A substituição da gordura de origem láctea por gordura vegetal configura adulteração passível de punição administrativa e criminal”, explica o coordenador do 5º Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa), Pedro Henrique Bueno.

Segundo a pasta, com a detecção de fraude na produção da manteiga, foram lavrados autos de infrações ao estabelecimento, que resultaram em sanções administrativas como a apreensão cautelar de todos os produtos encontrados nos estabelecimentos e determinação de recolhimento dos produtos adulterados no varejo.

O estabelecimento produtor também foi interditado.

O Ministério disse ainda que durante a operação também foram cumpridos dois mandados de prisão temporária por ameaças a servidor do Ministério da Agricultura.