Agricultura determina recolhimento de petiscos caninos da marca Balance

O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura determinou o recolhimento em todo o território nacional de petiscos caninos da marca Balance (BRF Pet), da empresa Pets Mellon Indústria de Produtos para Alimentação Animal Ltda. A pasta informou ter tomado a decisão após receber oficialmente o comunicado de recall voluntário de três lotes de petiscos caninos da marca. O recolhimento se refere aos produtos Bifinhos Frango Filhote (lote 22V074) Bifinhos Frango Assado (lote 22V085) e Bifinhos Carne e Vegetais (lote 22V085).

“Com o novo comunicado, são ao todo seis empresas com determinação de recolhimento de seus produtos após detecção de dois lotes de propilenoglicol contaminados com monoetilenoglicol, adquiridos da empresa Tecno Clean: Bassar Indústria e Comércio Ltda, FVO Alimentos Ltda, Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais, Upper Dog comercial Ltda, Petitos Indústria e Comércio de Alimentos, e agora a Pets Mellon Industria de Produtos para Alimentação Animal Ltda”, disse o Ministério em nota.

As investigações continuam sendo realizadas pela Polícia Civil de São Paulo e de Belo Horizonte.

O Ministério esclarece que o propilenoglicol é um produto de uso permitido na alimentação animal, desde que seja adquirido de empresas registradas. As investigações que estão sendo realizadas são relacionadas a uma possível contaminação do propilenoglicol por monoetilenoglicol. “Até o momento, não existe diretriz do Ministério de suspender o uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação, além dos já mencionados.”