Economia Aérea argentina deixa milhares de passageiros no solo por restrições a transações no exterior

A companhia aérea low cost Flybondi informou que, devido à falta de autorização do governo argentino para transferir pagamentos ao exterior e alugar parte de sua frota, será obrigada a deixar mais de 5.000 passageiros em solo a partir desta quarta-feira, e por três dias. A empresa disse, em comunicado nesta terça-feira, 6, que não consegue cumprir com o aluguel e o pagamento de serviços especializados que deve contratar no exterior.

“O atraso no pagamento obriga a companhia aérea a deixar dois dos seus aviões em terra e sem operar a partir de quarta-feira, 7 de junho. Esta medida afeta mais de 5.500 passageiros, entre voos cancelados e alterações de horários nos itinerários atuais”, diz o comunicado da Flybondi.

A companhia aérea, que opera na Argentina há mais de cinco anos, disse esperar que “o processo de aprovação tenha a agilidade e rapidez que o setor aéreo precisa” e não descartou novos cancelamentos e atrasos caso a situação não volte ao normal. Em mensagem aos passageiros afetados, ele explicou que na Argentina existem medidas restritivas para empresas que precisam acessar dólares para fazer pagamentos no exterior e que para isso a empresa deve solicitar periodicamente autorização do governo, mas nos últimos dois meses não recebeu as aprovações relevantes.

As restrições ao acesso a divisas inserem-se num contexto de crescente escassez de reservas no Banco Central.

A Flybondi opera 21% dos voos domésticos e transporta mais de 300.000 pessoas por mês. A companhia aérea, que também opera três rotas para o Brasil, gera mais de 21.500 empregos indiretos. Fonte: Associated Press