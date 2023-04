Adotada lei que obriga empresa da UE a garantir produtos de local que não gerou desmatamento

O Parlamento Europeu passou a adotar uma nova legislação destinada a conter o desmatamento global. Com o objetivo de combater mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, a nova lei obriga empresas da União Europeia (UE) a garantir que produtos vendidos no bloco não tenham causado desmatamento ou degradação de florestas, segundo comunicado divulgado pelo Parlamento nesta quarta-feira, 19.

Os produtos cobertos pela legislação incluem gado bovino, cacau, café, óleo de palma, soja e madeira, além de produtos que contenham, tenham sido alimentados com essas commodities ou tenham sido produzidas com elas, como couro, chocolate e móveis, detalha o comunicado.

Entre 1990 e 2020, uma área maior do que a da UE foi perdida para o desmatamento, com o consumo do bloco respondendo por cerca de 10% das perdas, diz o comunicado.