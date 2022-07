ACSP: varejo paulistano tem alta de 45,5% nas vendas do 1º semestre ante um ano

O varejo paulistano encerrou o primeiro semestre com alta média acumulada de 45,5%, na comparação com os mesmos seis meses de 2021. Se observados os últimos doze meses houve alta acumulada de 30,4% ante o apresentado nos doze meses anteriores. Os dados são do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), feito pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV) da associação. As altas, porém, não indicam um cenário tão positivo quanto parece.

A instituição pontua que essas altas não refletem a realidade do comércio na cidade de São Paulo. Isso porque as variações porcentuais se referem a um período do ano passado em que ainda havia restrições ao funcionamento do comércio.

Se a comparação das vendas do primeiro semestre for feita com o mesmo espaço de tempo de 2019, quando ainda não havia pandemia, há queda de 5,2% nas vendas. Na comparação dos últimos 12 meses, com os 12 meses finalizados em junho de 2019, a queda é de 4,2%.