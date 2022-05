Acordo no BCE por altas de juro está praticamente fechado, diz dirigente

Presidente do Banco da França e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou que o acordo para uma alta de juro pelo BC comum no curto prazo está “praticamente fechada”. O comentário, feito durante painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, reforça a expectativa por ajustes nas próximas reuniões do Conselho do BCE.

Segundo ele, o movimento será de “normalização” monetária, e não aperto, uma vez que as condições atuais na zona do euro seguem muito acomodatícias.

Para Villeroy de Galhau, o principal problema para a região é a alta inflação, enquanto o crescimento da economia ainda está resiliente.

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva prevê recessão “em alguns países” em 2022, mas não da economia global.

Na sua avaliação, há dois países com perspectiva de profunda recessão – Ucrânia e Rússia – que devem afetar outras nações muito ligadas aos choques de energia e alimentos provocados pela guerra, como Egito, Sri Lanka e Líbano, citou.