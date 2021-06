Economia Acordo da Vale com China Baowu mira ampliação da capacidade de produção de níquel

A Vale informou nesta sexta-feira, 25, que a parceria anunciada com a chinesa Tisco, subsidiária da China Baowu Group, e a Shandong Xinhai Technology tem como objetivo a ampliação da capacidade de produção de níquel na Indonésia.

Segundo a mineradora, foi assinado um “framework agreement” entre as empresas e o acordo final deve ser fechado dentro de seis meses, após a conclusão de requisitos técnicos e financeiros. A PT Vale Indonésia (PTVI) e a joint venture chinesa terão 49% e 51% do capital do projeto, respectivamente.

Um dos destaques do projeto é que sua eletricidade será proveniente de uma usina a gás, que gera menos emissões de carbono em comparação com usinas termelétricas tradicionais, informou a Vale em nota. “Esse é um passo importante para atingirmos a meta de nos tornar carbono neutro até 2050”.

O China Baowu Group anunciou, na quinta-feira (24) que as empresas assinaram um acordo para a operação conjunta da unidade de processamento de níquel de Bahodopi, localizada em Morowali, na ilha de Sulawesi. O projeto prevê produzir 73 mil toneladas de níquel “pig iron” (NPI) por ano, matéria-prima do aço inoxidável.