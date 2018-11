Acordo com EUA e Canadá pode ser assinado no G-20, diz autoridade do México

Indicado para comandar a Secretaria da Fazenda e Crédito Público do México do próximo governo, Carlos Urzúa afirmou na noite da segunda-feira que as autoridades do país podem firmar um acordo comercial reformulado com os Estados Unidos e o Canadá durante a cúpula do G-20, que se celebra na Argentina nesta semana. “Todas as possibilidades” apontam para isso, segundo ele, que integrará o governo de Andrés Manuel López Obrador, que toma posse em 1º de dezembro.

Urzúa lembrou que o acordo precisa ainda ser ratificado pelo Legislativo dos três países envolvidos. O texto deve substituir o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), renegociado neste ano e renomeado oficialmente em espanhol como Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC), ou USMCA na sigla em inglês. Fonte: Associated Press.