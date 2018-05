Ações da Petrobras caem mais de 13% e penalizam Bovespa

A Bovespa inicia os negócios na manhã desta quinta-feira, 24, em queda de mais de 2,0%, conduzida pelas perdas superiores a 13,0% das ações da Petrobras. O desempenho reflete o descontentamento do investidor com a decisão da companhia de reduzir em 10% o valor médio do diesel comercializado em suas refinarias pelo período de 15 dias.

O anúncio é visto pelo mercado como mais um caso de ingerência na estatal, em meio aos esforços do governo para conter os preços dos combustíveis e encerrar a paralisação dos caminhoneiros em todo o País.

Às 10h25, o Ibovespa Futuro recuava 1,87%, aos 79.351,89 pontos. Petrobras ON estava em leilão, em baixa de 13,70%, enquanto Petrobras PN cedia 13,36%.

“As regras do jogo mudaram”, avaliou o Itaú BBA sobre a decisão anunciada pela Petrobras na quarta-feira, 24.

Os analistas da casa optaram por cortar a recomendação para market perform (desempenho em linha com a média do mercado). Movimento semelhante foi promovido pelas equipes de análise do Morgan Stanley, Credit Suisse e Bank of America Merrill Lynch (BofA).

O relatório do Morgan Stanley cita inclusive a possibilidade de mudanças na diretoria da petroleira, a depender dos acontecimentos futuros.