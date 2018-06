Ações da BRF têm forte alta na expectativa de indicação de Pedro Parente

A expectativa de indicação do ex-presidente da Petrobras Pedro Parente para o comando da BRF fez as ações da companhia do setor alimentício subirem mais de 6% na manhã desta quinta-feira, 14.

Às 13 horas, os papéis ordinários da BRF eram comercializados a R$ 21,58, alta de 6,83% e lideravam o principal índice da B3, o Ibovespa, que opera estável aos 72.088,14 pontos.

Conselheiros da BRF se reuniram na manhã desta quinta-feira em São Paulo, disseram fontes ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A empresa não confirma a informação, mas há uma expectativa de que os membros do colegiado deliberem no mesmo sobre a indicação de Pedro Parente ao cargo de CEO.

A cadeira é ocupada atualmente por Lorival Luz Jr., que assumiu interinamente a gestão após a renúncia de José Aurélio Drummond Jr., após quatro meses no cargo.

Parente foi aclamado presidente do conselho de administração da BRF no dia 26 de abril, em uma assembleia de acionistas que durou mais de nove horas em Itajaí (SC).

Pedro Parente renunciou ao cargo de presidente da Petrobras no dia 1º dia de junho após movimentação do Palácio do Planalto e de lideranças do Congresso para reduzir os preços da gasolina e do gás, depois do congelamento do preço do diesel, e pelo interesse do governo e de parlamentares nos R$ 100 bilhões do leilão dos barris de petróleo excedentes do pré-sal para bancar novos subsídios.

O executivo é visto pelo mercado como um nome positivo que poderá ajudar a empresa a navegar com mais tranquilidade o atual momento de dificuldades, após uma série de percalços enfrentados nos últimos tempos, como a greve dos caminhoneiros e a sobretaxação das importações de carne de frango do Brasil, pela China – um importante comprador da oferta brasileira.