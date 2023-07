Economia Aço Brasil: País deve passar para 8ª posição na produção de aço no mundo, mas ainda em 34 Mi/t

O Instituto Aço Brasil prevê que o Brasil possa alcançar a oitava posição entre os principais países produtores de aço no mundo. A capacidade de oferta do País está em 54 milhões de toneladas ao ano, mas atualmente a produção anual está no patamar de 34 milhões de toneladas, ou aproximadamente 60% da capacidade.

Para retomar o nível máximo de capacidade no País, o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, defende a adoção da reforma tributária, a retomada da alíquota de 3% para o programa de devolução dos resíduos tributários, chamado de Reintegra, e a recomposição da Tarifa Externa Comum (TEC), aplicada sobre os países integrantes do Mercosul.

“Em 15 anos, a reforma tributária pode trazer R$ 1,2 trilhão para a economia brasileira”, acrescentou Marco Polo durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 18.