Ação da Gol lidera altas da bolsa, com avanço de 7,5%

A medida provisória que libera até 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas, assinada na quinta-feira pelo presidente Michel Temer, influenciou diretamente as ações da Gol, que voltaram a disparar ontem. Já o papel da Azul seguiu caminho contrário e encerrou o pregão em queda de 1,6%.

As ações preferenciais da Gol chegaram a entrar em leilão no período da tarde, ao subirem 7,91%. O papel liderou durante todo o dia as altas do Ibovespa e fechou com ganhos de 7,5%, a R$ 23,65. A possibilidade de injeção de capital estrangeiro na companhia foi o principal motivador de alta das ações da empresa neste pregão.

Atualmente a americana Delta detém 9,44% do capital companhia aérea brasileira. Até o momento, a legislação brasileira permite uma fatia máxima de 20% de capital estrangeiro nas aéreas brasileiras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.