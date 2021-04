Abrasce: Shopping centers registram queda nas vendas de 47,2% entre 12/04 e 18/04

Os shopping centers registraram queda nas vendas de 47,2% na semana entre 12 e 18 de abril, na comparação com a semana equivalente de fevereiro de 2020 (período pré-pandemia), aponta a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O porcentual representa uma desaceleração das perdas em relação à semana anterior (5 a 11 de abril), quando as vendas apresentaram redução de 55,4%.

Em relação à semana equivalente do mês anterior, houve crescimento de 64,8% nas vendas. As perdas acumuladas de 04 de janeiro a 18 de abril totalizam 36,3% na comparação com período equivalente de 2020, antes da pandemia. Os dados são apurados em parceria com a Cielo e compõem o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que identifica as vendas do chamado “varejo total”, com separação por lojas de shopping centers e de rua.

Até o domingo passado, quando o levantamento foi concluído, o Brasil operava com 94% dos seus shoppings abertos, frente aos 61% da semana anterior. Com o aumento das reaberturas, com exceção da região Centro-Oeste que registrou estabilidade, todas as regiões apresentaram desaceleração das perdas. Na região Sudeste, o estado de São Paulo teve todos os shoppings reabertos no último dia 18.

“A última semana de março representa um ponto de inflexão na trajetória de vendas do setor, que até então vinha enfrentando, desde o início de fevereiro, um movimento contínuo de aceleração das perdas. A reabertura gradual dos empreendimentos ao longo deste período vem possibilitando esta retomada, que deverá ser intensificada nas próximas semanas diante da reabertura dos shoppings no Estado de São Paulo”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce, em nota.

Nesta sexta-feira, 23, do total de 601 shopping centers no País, 599 operavam com algum tipo de restrição, enquanto dois ainda estavam fechados, em Minas Gerais. Em Barbacena, o shopping voltará a reabrir neste sábado, ficando apenas um shopping fechado no País, em Sete Lagoas.

A região Norte registrou a menor queda entre as regiões, com 12,2% na semana de 12 a 18 de abril, seguida pelas regiões Sul (19,3%), Centro-Oeste (31,6%), Nordeste (32,2%) e Sudeste (61,9%).