Economia Abradee antecipa campanha por redução de acidentes com a rede elétrica

A Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) antecipou para este mês a 17ª edição de sua campanha nacional de segurança para prevenção de acidentes na rede elétrica. Este ano a ação tem o mote “Se ligue! Entre a vida e a sorte, escolha viver com segurança”, e consiste em fornecer orientações e dicas relacionadas ao uso seguro da rede elétrica.

Levantamento feito pela associação mostra que no último ano houve uma redução de 9,6% no número de acidentes deste tipo, para 756 ocorrências. Destas, 270 foram fatais, uma redução de 11,5%. “Tivemos uma redução entre 2021 e 2022, mas a gente entende que não é algo equacionado”, disse o diretor-presidente da Abradee, Marcos Madureira.

De acordo com a Abradee, o maior número de mortes está relacionado à construção ou manutenção predial, cabo energizado no solo, furto de equipamento de energia, ligação elétrica clandestina e incidentes com equipamentos e máquinas agrícolas.

Após a entidade iniciar a campanha, as 39 distribuidoras associadas passarão a replicar as ações em suas áreas de concessão, por meio de cartilhas e materiais informativos.