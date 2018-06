Abimaq: AL se mantém como principal destino de exportações de máquinas

A América Latina se manteve como o principal destino das exportações da indústria brasileira de máquinas e equipamentos entre janeiro e maio de 2017 e o mesmo período neste ano. O valor das exportações para a região cresceu 2,8% no período em análise, de US$ 1,478 bilhão nos primeiros cinco meses do ano passado para US$ 1,520 bilhão do início deste ano até o mês passado, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Contudo, a principal influência no resultado anual veio dos Estados Unidos e dos países europeus, que ampliaram suas compras em 62,7% e 51,6%, respectivamente. Nos primeiros cinco meses deste ano, os Estados Unidos importaram US$ 958 milhões em máquinas brasileiras contra US$ 589 milhões no mesmo período do ano passado. A Europa importou US$ 753 milhões no período, contra US$ 497 milhões no mesmo intervalo do ano passado.

De acordo com o Departamento Econômico da Abimaq, no caso das importações, como o registro da entrada da máquina no Brasil é feito no momento do desembaraço e não do despacho para destino final, as compras de máquinas e equipamentos sentiram menos os efeitos da paralisação dos caminhoneiros.

Contudo, mesmo com a moeda nacional mais fraca, especialmente a partir de março e da queda na margem – as importações caíram 16,9% em maio ante abril – as compras feitas no exterior se mantiveram em níveis superiores aos observados em 2017.