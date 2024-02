Economia ‘Abilio foi um grande amigo que me ajudou muito quando cheguei ao governo’, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 19, ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ao chegar ao Salão Nobre do São Paulo Futebol Clube, onde este sendo velado o corpo de Abilio Diniz, que o empresário foi um grande amigo dele e que lhe deu muitos conselhos quando chegou ao governo.

“Hoje estou aqui como amigo. O Abilio foi um grande amigo que me ajudou muito quando cheguei ao governo”, disse o banqueiro central.

Campos Neto disse que quando chegou ao governo não entendia muito de política e que Diniz lhe deu muitos conselhos.