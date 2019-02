Abertura é alta, mas Ibovespa inverte sinal e cai sem notícias sobre Previdência

O Ibovespa abriu em alta nesta segunda-feira, 11, mas o sinal positivo durou pouco. O índice passou a mostrar volatilidade e foi para baixo, perdendo a marca dos 95 mil pontos. Às 11h03, cedia 0,42%, aos 94.939,61 pontos.

Conforme um operador, a falta de notícias no campo político brasileiro pode estar desanimando o investidor, apesar do ambiente um pouco melhor lá fora. “Não tem nada de informações novas sobre a reforma da Previdência. O mercado parece que está se cansando”, diz.

Além disso, acrescenta, as notícias que normalmente têm aparecido são negativas, citando como exemplo, a denúncia envolvendo o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. A legenda teria criado uma candidata laranja para usar verba pública de R$ 400 mil durante as eleições de 2018, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo publicada no domingo, 10. “Não tem notícia, e as que estão saindo são ruins”, observa

No exterior, o clima mais tranquilo reflete expectativas de nova rodada de negociações entre Estados Unidos e China, e tem ainda estimativa de impulso das ações da Vale.

Nesta segunda-feira, os futuros de minério de ferro na China atingiram o limite de valorização diária na volta dos mercados do feriado chinês.

O movimento suaviza o tom desfavorável da semana passada no exterior, marcada pela expectativa de esfriamento mais intenso da economia mundial e ainda pelas incertezas em relação às conversas comerciais entre o governo norte-americano e o chinês.

“A alta do minério deve favorecer os papéis da Vale. Aconteceu o que muitos estavam esperando”, diz o operador.

A valorização da commodity no mercado internacional da China, maior produtor e consumidor mundial do produto, além de ser o mais importante comprador da Vale, mostra que a demanda continua forte após o recente desastre na barragem mineira no dia 25 de janeiro. Vale ON terminaram a semana passada com perdas de 6,68%, repercutindo Brumadinho (MG), mas conseguiu encerrar a sexta com alta de 3,77%.

Conforme o operador, a semana “promete” para a Bolsa brasileira, tanto para cima quanto para baixo. “Pode ser de alegria ou de tristeza. Tem vencimento de opções sobre Ibovespa, que pode fazer com que o índice caia por causa da briga de comprados e vendidos. E especificamente hoje tem a queda do petróleo, que está empurrando as ações da Petrobras para baixo”, observa.

Além disso, o Bradesco chama a atenção para a queda tanto das commodities agrícolas quanto das metálicas lá fora, apesar do bom humor no mercado de ativos, bem como da alta dos preços do minério de ferro.