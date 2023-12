Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 8,7 milhões em outubro, diz relatório Jolts

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos de 9,553 milhões em setembro para 8,7 milhões em outubro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. A leitura representa um recuo de 0,3% na comparação mensal e de 1,1% na anual, segundo a pasta.

A queda foi maior do que o esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam contração a 9,3 milhões.