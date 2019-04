Abear: com redução do ICMS associadas já antecipam 81% da nova malha aérea em SP

As companhias aéreas anunciaram 401 novos voos a partir do Estado de São Paulo desde o acordo com o governo estadual para redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV) de 25% para 12%, segundo informações da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O corte, anunciado pelo governador João Dória (PSDB) no início de fevereiro, passa a vigorar em 1º de junho.

Com isso, Azul, Gol, Latam e Passaredo anteciparam 81% da nova malha aérea prevista para até o fim deste ano, com um total de 490 novas frequências para 38 cidades em 21 Estados.

Também foram anunciados seis novos destinos dentro do Estado de São Paulo: Barretos, Franca, Guarujá, Araraquara, Votuporanga e São Carlos.