Abastecimento de combustível é interrompido em postos de São José dos Campos (SP)

A cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, viveu um dia de caos nesta quarta-feira, 23, em razão da falta de combustíveis nos postos.

Por volta das 18h, diversos postos colocavam cones na entrada para dizer que os combustíveis haviam acabado. Pessoas andavam nas ruas com galões, na esperança de encontrar combustível, mas, sem sucesso.

O abastecimento foi interrompido por causa do protesto dos caminhoneiros que ainda estão parados e impedindo, na cidade, a saída de combustível da Revap (refinaria da Petrobras situada na cidade).

Os donos de postos avisam que não há previsão de normalização no abastecimento e que isso depende do fim do protesto dos caminhoneiros. A via Dutra, na região, se tornou um estacionamento gigante a céu aberto para caminhoneiros que protestam contra a alta do diesel.