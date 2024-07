A Vale hoje está longe de ser a Vale que era motivo de orgulho, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 19, que a Vale deixou de ser motivo de orgulho para o Brasil. Segundo ele, a empresa cresceu a reboque do crescimento chinês. O petista também reclamou do controle acionário pulverizado da mineradora.

“As pessoas estão lá muito mais para dividendos, para vender ativos da empresa, do que para construir uma coisa grande”, disse o presidente da República. “A Vale hoje está longe de ser a Vale que era motivo de orgulho”, afirmou Lula.

A declaração foi em cerimônia de anúncio do financiamento do BNDES para a venda de 32 aviões da Embraer para a American Airlines por R$ 4,5 bilhões. A solenidade foi na fábrica da empresa, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.