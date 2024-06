A Vale foi rifada e não tem um dono para conversar, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou na noite desta quarta-feira, 19, que a Vale foi “rifada” no processo de privatização e alegou não ser possível dialogar com a empresa. O presidente acompanha a cerimônia de posse da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Rio de Janeiro (RJ).

“Poderíamos ter aqui, do nosso lado, a Vale, que foi privatizada e rifada por 899 mil pequenos fundos, e que você não tem um dono para conversar, para discutir. Desde Mariana e Brumadinho até hoje não foi paga a indenização.”

Para o presidente, uma empresa grande tem que ter “alguém responsável para que as coisas funcionem”. Lula também voltou a defender a atuação de bancos públicos no impulso do crédito.

“Se não fossem os bancos públicos e a empresa como a Petrobras, a gente teria quebrado, como muitos países, na crise de 2008 e 2009. Fomos o último a entrar na crise e o primeiro a sair”, declarou.