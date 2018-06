À espera do Copom, Ibovespa fecha em alta de 1,02%, aos 72.123,41 pontos

À espera do resultado do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, a Bovespa deu nesta quarta-feira, 20, continuidade à trajetória de recuperação e retomou o patamar de 72 mil pontos. O cenário, à tarde, não trouxe muitas mudanças em relação à primeira etapa do dia, com os investidores de olho na votação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei da Cessão Onerosa, cadastro positivo e do Projeto de Lei das Distribuidoras da Eletrobras. Ao final do pregão, o Índice Bovespa marcou 72.123,41 pontos, com ganho de 1,02%. Os negócios somaram R$ 11,1 bilhões.

“O dia hoje na bolsa foi de continuidade em relação ao movimento de ontem. A probabilidade de aumento da Selic é mínima depois que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse, na semana passada, que não irá usar política monetária para influenciar a cambial”, disse Sérgio Goldman, analista da Magliano.

Goldman afirmou ainda que as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, de que a solidez da economia americana sustenta o argumento de aumentos graduais dos juros nos Estados Unidos, acabaram deteriorando um pouco o mercado lá fora, mas explicou que não foi nada muito forte, o que fez a Bovespa se recuperar.

Para o analista da Magliano, a correção dos ativos no mercado local é “positiva e surpreendente, principalmente depois da tensão vista na última segunda-feira em torno das disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China”.