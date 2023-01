Supermercados online vendem 33% mais na última semana de 2022, diz pesquisa

As transações de vendas online no setor de supermercados na última semana de 2022 tiveram um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são de clientes da Mercadapp, solução para e-commerce de supermercados da Linx.

O crescimento também é observado durante a semana que antecedeu o Natal, que apresentou alta de 30% no valor transacionado comparado a 2021.

Em relação à quantidade de produtos vendidos, houve um aumento de 15% nas compras natalinas e 26% durante a semana do ano novo.

O setor de mercearia aparece em liderança nas categorias mais buscadas pelos brasileiros e itens como cerveja e maionese foram os mais comprados durante as últimas semanas de 2022, seguidos de alimentos como bananas e batatas.