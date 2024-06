Economia Ouro fecha em queda, pressionado por dólar forte no exterior

O ouro recuou nesta terça-feira, 25, com atratividade prejudicada diante da força do dólar, que voltou a subir nesta terça-feira, de olho no cenário político europeu.

O ouro para agosto fechou em queda de 0,58%, em US$ 2.330,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

“O dólar se tornou a proteção cambial favorita de investidores contra a incerteza política na Europa”, afirma o analista de Mercados do City Index, Fawad Razaqzada. Diante disso, o ouro fica em segundo plano como ativo de segurança. Hoje, com a agenda de indicadores esvaziada na zona do euro, investidores voltaram a dar maior atenção à possível ascensão da extrema-direita nas eleições legislativas na França.

Nos últimos meses, o ouro tem oscilado lateralmente, passando por uma etapa de consolidação após o recente rali sustentado pelas compras acima da média por bancos centrais, sobretudo o chinês. Mesmo assim, o analista do City Index pontua que este movimento não deve ser confundido com um sinal de fraqueza.

Logo, a expectativa de Razaqzada é a de que os preços sejam elevados a novas máximas históricas, impulsionadas pelos primeiros cortes de juros do Federal Reserve (Fed), que devem acontecer mais tarde neste ano.