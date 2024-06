84% dos consumidores que atrasaram contas em maio são reincidentes, mostra pesquisa

Do total de negativações no Brasil no mês de maio, 84,82% foram de devedores reincidentes, ou seja, que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Dentro deste universo, 60,96% foram de consumidores que ainda não tinham quitado dívidas antigas até maio e 23,86% tinham saído do cadastro de devedores nos últimos 12 meses, mas retornaram. Os outros 15,18%, não tinham registro de restrições no CPF ao longo dos últimos 12 meses e, por isso, não foram considerados reincidentes.

Os dados do indicador mostram que, nos últimos 12 meses encerrados em maio, houve uma queda de 11,91% no número de devedores reincidentes. As informações apontam ainda que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 76,1 dias, isso significa que depois de 2,5 meses (em média) de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.

A faixa etária de 30 a 39 anos é a que tem a maior taxa de devedores reincidentes (26,17%). Quando a análise é feita por gênero, 53,52% desses são mulheres e 46,48%, homens.