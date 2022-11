Pequenos supermercados em cinco estados têm problema para receber perecíveis

Segundo o vice-presidente da Abas, algumas regiões do interior de São Paulo já estão sendo afetadas

Setenta por cento dos pequenos supermercados em Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, registram problemas parciais de abastecimentos de frutas, legumes, verduras, carnes e laticínios devido aos bloqueios nas estradas pelo País, segundo Marcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

De acordo com ele, algumas regiões do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro também apresentam dificuldades.

“Os grandes supermercados têm centros de distribuição e possuem estoque que conseguem suprir estas mercadorias de perecíveis a seus clientes”, afirm Milan.

Para o vice-presidente da Abras, a redução dos pontos de paralisação de rodovias pelo País deve fazer com que o fluxo de caminhões para os Estados mais prejudicados seja retornado em breve. “Em 2 dias, os pequenos supermercados terão situação normalizada com fim dos bloqueios.”