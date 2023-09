Cursos on-line e gratuitos abordam diferentes áreas de conhecimentos. - Foto: Adobe Stock

Para comandar um negócio de sucesso não basta estar com as portas abertas e esperar a entrada dos clientes. Levar a sério o conselho de especialistas que recomendam estudos e atualizações constantes pode ser um diferencial importante para os empreendedores. Úteis tanto para quem está planejando a abertura de uma empresa, quanto para quem precisa aprimorar produtos, serviços ou atendimento, cursos on-line e gratuitos abordam diferentes áreas de conhecimentos.

Maior referência de apoio às micro e pequenas empresas no Brasil, o Sebrae oferece mais de 300 opções de cursos EAD (Educação à Distância) nos temas cooperação, empreendedorismo, finanças, inovação, leis, mercado e vendas, organização, pessoas e planejamento.

Outro site que pode ser fonte de informação e conhecimento para os empreendedores é a escola virtual da Fundação Bradesco. São mais de 90 cursos disponíveis, com níveis iniciante, intermediário e avançado, em seis áreas de interesse: desenvolvimento pessoal e profissional, metodologias de aprendizagem, negócios e inovação, produtividade, programação e tecnologia da informação.

Também vale a pena conferir os cursos gratuitos e on-line oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas. São mais de 160 conteúdos em áreas de interesse como administração pública, direito, economia e finanças, educação e humanidades, estratégia e negócios, gestão de setores específicos, liderança e pessoas, marketing e vendas, relações internacionais e tecnologia e ciência de dados.

As três instituições fornecem cursos que podem ser realizados inclusive pelo celular, a qualquer hora do dia. Há cursos rápidos, que podem ser concluídos em poucas horas, e mais completos, que também têm maior prazo para conclusão. Com a aprovação do aluno, também colocam à sua disposição certificados digitais com verificação de autenticidade.

Para incentivar a busca por conhecimentos úteis para o desenvolvimento pessoal e profissional dos empreendedores, a reportagem lista 7 áreas de conhecimento cujos ensinamentos podem fazer a diferença a curto, médio e longo prazo. Confira:

1 – Empreendedorismo

Conhecimentos nesta área podem ajudar o futuro empresário a entender o caminho para transformar uma ideia em um negócio de sucesso. Solucionar problemas através da inovação, reconhecer o potencial de uma ideia, criar produtos ou serviços relevantes para determinados públicos e para a sociedade são algumas capacidades que podem ser desenvolvidas.

2 – Finanças

Muitos problemas de uma empresa podem ser evitados ou solucionados com uma boa gestão financeira. Compreender alguns fundamentos da área certamente ajuda na contabilidade e administração do negócio. Saber analisar e controlar as atividades financeiras permite diminuir riscos, tomar decisões mais acertadas e obter melhores rendimentos.

3 – Marketing digital

Aos iniciantes, vale a pena estudar branding, para entender as melhores estratégias na criação de uma marca. Depois, boas ações de marketing digital ajudam a empresa a ganhar reconhecimento no mercado em que atua e, claro, conquistar mais clientes e parceiros. Através da comunicação digital eficiente é possível potencializar o crescimento do negócio com agilidade e baixo custo.

4 – Organização

Um bom gerenciamento de estoque pode contribuir para o aumento dos lucros da empresa, assim como o controle do fluxo de produtos. Em muitos contextos, a organização é um caminho para reduzir custos e ser mais eficiente, além de trazer mais clareza para o empreendedor e sua equipe.

5 – Planejamento

O planejamento é peça chave em praticamente todas as fases da vida da empresa. Está presente no primeiro esboço do plano de negócios, na definição de metas, nos planos de expansão. Saber estabelecer metas e estratégias para alcançá-las é uma competência que pode garantir inovação e sustentabilidade para a empresa.

6 – Vendas e atendimento ao público

Mais do que sorte ou persuasão, vender demanda conhecimento de técnicas, de seus produtos ou serviços, das necessidades dos clientes e do mercado. Além disso, ter procedimentos claros e bem definidos no atendimento aos clientes gera impressões positivas e pode render ótimos resultados. Vale a pena pesquisar sobre as principais técnicas de pós-venda também, o que pode ajudar a garantir a fidelidade dos seus clientes.

7 – Pessoas

Processos de recrutamento e seleção precisam ser bem feitos para que a empresa possa contar com os talentos necessários para o sucesso. A empresa também precisa se preocupar com a retenção destes profissionais, mantendo-os motivados e engajados em suas responsabilidades. Ao aprender gestão de pessoas, o empreendedor saberá aplicar ferramentas e estratégias para gerir a equipe de trabalho.