5 podcasts para aprender mais sobre finanças

Vivemos uma vida cada vez mais corrida e muita gente não consegue encontrar brechas no cotidiano para buscar conhecimento. Por outro lado, há quem aproveite o tempo malhando, lavando louça ou no trânsito enquanto ouve conteúdos informativos (e, muitas vezes, divertidos). Há diversos podcasts gratuitos sobre finanças pessoais e investimentos em plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, voltados para diferentes públicos e abordando as temáticas de maneira fácil e abrangente. Reunimos cinco opções para você conhecer:

Há diversos podcasts gratuitos sobre finanças pessoais e investimentos em diferentes plataformas – Foto: Adobe Stock

G1 – Educação Financeira. Apresentar de maneira rápida e fácil dicas sobre economia, organização das finanças pessoais e como manter o dinheiro no bolso sem muito aperto estão entre os objetivos deste podcast. Edições especiais se debruçam sobre diferentes tipos de investimentos. Além das plataformas, também está disponível no site do G1.

Uma horinha sobre grana. Linguagem simples, direta e pé no chão é a premissa deste podcast, que traz conversas com temas ligados ao universo das finanças. Os últimos episódios relacionam as finanças com a parentalidade, abordam o amadurecimento do investidor e a relação entre dinheiro e economia da informação. Também vale destacar a relevância da série de episódios intitulada “pitacos para autônomos”.

Boletos pagos. Criado pela Nath Finanças, youtuber e influenciadora brasileira focada em educação financeira para pessoas de baixa renda, o podcast segue essa mesma ideia, sempre com um convidado diferente. Embora a prioridade seja ajudar o ouvinte a manter as contas em dia, o conteúdo também aborda temas voltados para empreendedores, relatos interessantes de personalidades famosas e orientações para quem quer começar a investir.

Poupecast. Quem já assistiu Nathalia Arcuri em seu canal, Me Poupe!, no YouTube, também pode conferir o conteúdo da especialista em finanças, apresentadora e jornalista no formato podcast. Ela foi pioneira na criação do conceito de entretenimento financeiro. “Dicas para transformar seus sonhos em metas”, “Empreender com sua arte e talento” e “Quando tomar decisões relacionadas ao seu dinheiro” estão entre os temas mais recentes.

GainCast – Bolsa de Valores sem mimimi. Podcast oficial da Clear Corretora, o GainCast traz analistas do mercado para contar suas histórias, experiências e se divertirem conversando sobre a bolsa de valores e seus bastidores. O programa fala com traders experientes e iniciantes curiosos, de maneira direta e sem frescuras.