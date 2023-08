5 passos para montar um plano de negócios simples e eficaz

Seja para complementar a renda ou ter uma fonte de recursos mais expressiva, estar à frente de uma empresa de sucesso é um desejo compartilhados por muitos brasileiros. Mas o empreendedorismo é um caminho repleto de desafios e, quanto mais planejamento, maiores as chances de criar uma empresa saudável e sustentável.

Segundo a pesquisa “Sobrevivência das Empresas 2020”, a mais recente com este enfoque, realizada pelo Sebrae, o MEI (microempreendedor individual) é o que apresenta a maior taxa de mortalidade de negócios em até cinco anos. O levantamento apontou taxa de 29%, seguido das microempresas, 21,6%, e as de pequeno porte, 17%. O comércio foi o setor que mais fechou, com 30,2%, seguido por indústrias da transformação, com 27,3%, serviços, 26,6%, e indústria extrativa, com 14,3% de encerramento.

Segundo Alan Tanno, consultor especialista em Finanças no Sebrae-SP, a primeira recomendação para quem deseja empreender é a realização de um plano de negócios. “Estatisticamente, a falta de conhecimento do negócio é um dos motivos que levam as empresas a encerrar”, falou ao LIBERAL.

O documento serve tanto para o planejamento do negócio, quanto para avaliar a sua viabilidade e guiar a gestão, principalmente ao longo dos primeiros anos, já que mapeia quais são os objetivos e os caminhos que a empresa precisa percorrer para alcançá-los.

Para elaborar e analisar o plano, Tanno recomenda a busca por cursos presenciais ou on-line, além do auxílio de especialistas e consultores. A pedido da reportagem, o especialista listou passos fundamentais para a elaboração de um plano de negócios simples e eficaz. Confira:

1 – Produto ou serviço prestado

O plano de negócios é onde o empreendedor começa a amadurecer a sua ideia. Portanto, tem como passo inicial definições sobre o produto ou serviço que será prestado, o público alvo do negócio, os fornecedores e os concorrentes diretos. Também é necessário avaliar quais serão os diferenciais da empresa, normalmente relacionados aos detalhes e à qualidade do atendimento.

“Diferenciais são capazes de destacar a empresa, independentemente do segmento. Ter o preço maior do que o da concorrência é possível, se houver diferenciais que justifiquem isso, e o inverso também é verdadeiro”, afirma Tanno.

2 – Plano de Marketing

Antes de abrir a empresa é necessário elaborar a marca, o que inclui pensar no nome e no logotipo presentes na fachada, no cartão de visitas, nos uniformes, e assim por diante. O especialista indica pesquisas no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), o que pode evitar gastos e dores de cabeça no futuro.

Uma possibilidade interessante para os empreendedores iniciantes é contratar uma empresa especializada para desenvolver a identidade visual da marca. Tendo os detalhes preparados, já é possível e recomendável investir em divulgação, seja pelos canais digitais, como as redes sociais, ou impressos, como jornais ou revistas.

“Se o meu cliente não sabe que eu existo, como ele irá entrar em contato comigo? Hoje o caminho mais comum, diante de uma necessidade, é fazer uma pesquisa na internet, no Google. E se a empresa não aparecer, não irá vender. Isso também exige planejamento e precisa estar previsto no plano de negócios”, explica Tanno.

3 – Plano financeiro

Se a empresa irá funcionar em imóvel alugado ou próprio, a necessidade de reforma deste imóvel, o investimento estimado na fachada, a demanda por móveis, computadores e outros equipamentos – tudo isso deve ser previsto no investimento inicial para o negócio funcionar. A empresa também terá gastos fixos, como contas de aluguel, água, energia, internet e os primeiros gastos com fornecedores. É natural que a empresa não tenha faturamento para custear estes valores, por isso a importância de um capital de giro.

Inicialmente, o pró labore, que é o salário dos proprietários ou sócios do negócio, dificilmente poderá ser pago com o faturamento da empresa. Por isso, o empreendedor também precisa ter uma reserva própria para seus gastos pessoais fixos e variáveis mensais. O especialista também explica a importância de que os lucros iniciais da empresa sejam reinvestidos, retomando a relevância da reserva própria do empreendedor.

“Estatisticamente, os primeiros 12 meses da empresa é um período em que tudo o que for possível reinvestir é saudável. Este período é como se fosse um alicerce da empresa. Um alicerce bem feito e estruturado, sólido, permite construir uma casa, ou um prédio de 10 andares, sem problemas”, exemplifica.

3 – Análise da viabilidade do negócio

Além de ser uma ferramenta de planejamento, o plano de negócios também ajuda o empreendedor a compreender a viabilidade de sua ideia. “Muitas vezes é uma ideia inovadora, diferente dos negócios tradicionais. E pode ser super interessante, mas não ser viável financeiramente, por vários motivos”, pontua o consultor especialista em Finanças no Sebrae-SP.

A recomendação do especialista é que qualquer investimento na ideia seja feito somente depois que ela, através do plano de negócios, se mostre viável financeiramente.

4 – Formalização da empresa

Feita a análise do plano de negócios, a partir do momento em que ele se mostra viável e o empreendedor decide abrir a empresa, o negócio precisa ser formalizado. Se o plano é tornar-se MEI (microempreendedor individual), uma alternativa é procurar o Sebrae, que gratuitamente realiza abertura, alteração ou encerramento do cadastro. O MEI não precisa obrigatoriamente ter um contador.

Mas se a empresa não se enquadrar nas regras do MEI e for necessário abrir uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, há obrigação de contratar um contador. O profissional será responsável pela abertura da empresa e, mês a mês, também se responsabiliza pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais dos funcionários.

5 – Definição de metas

Mesmo após a abertura da empresa, o plano de negócios continua guiando o empreendedor. A determinação de metas de faturamento a cada mês para obtenção de lucros não é aleatória.

“Toda empresa precisa ter metas, não é qualquer faturamento que a satisfaz. O negócio não vai se sustentar a longo prazo com prejuízo. Sempre monitorar se a empresa está atingindo as metas, se as vendas estão sendo suficientes. E tomar cuidado com as retiradas e pró labore, que precisam ser compatíveis com o faturamento da empresa. Isso vai fazer com que a empresa fique saudável nos primeiros anos de atividade”, orienta Tanno.

De acordo com ele, conforme o empreendedor começa a ganhar maturidade, passa a entender melhor o fluxo de clientes, o relacionamento com fornecedores e pode elaborar mais estratégias para melhorar produtos ou serviços, ampliar o negócio e crescer.

“Decidi ser empreendedor é decidir estudar e se atualizar o tempo todo. Não se pode simplesmente abrir uma empresa e esperar que o cliente venha. É preciso estar antenado, participar de grupos e associações de empresários, fazer parcerias estratégicas”, finaliza.