5 dicas para quem quer trocar de carreira em 2022

Um novo ano está chegando e, com ele, vem os novos planejamentos para um novo ciclo que se inicia. E uma das metas é voltada para o profissional. Segundo o relatório chamado Protegendo o Futuro do Trabalho, dentro de uma pesquisa sobre comportamento das pessoas pós-pandemia realizada por uma plataforma de buscas on-line, 53% dos brasileiros querem mudar de profissão após a Covid-19 e, dentre os motivos, estão: equilíbrio entre vida pessoal e profissional (50%), o desejo por um salário mais alto (49%), a busca por uma função mais significativa (31%), reduzir a quantidade de tempo trabalhado (31%) e trabalhar por prazer (14%).

Os dados revelam a expectativa das pessoas em se reinventar dentro do mercado de trabalho para conquistar uma realização profissional e uma nova forma de ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Por conta de toda a transformação digital que está acontecendo e todo esse cenário de mudança citado acima, empresas de diversos segmentos reclamam de dificuldades para preencher determinadas vagas, principalmente as que exigem conhecimento técnico e especialização digital associados a habilidades comportamentais.

O estudo Profissões Emergentes da Era Digital identificou que o Brasil pode ter déficit de quase 700 mil profissionais no prazo de 10 anos em quatro áreas: tecnologia, indústria de transformação, agricultura e saúde. Em comum, todas exigem que os funcionários tenham domínio de ferramentas digitais.

A busca por cursos voltados, sobretudo, para a área farmacêutica, saúde e tecnologia em geral, e cursos de cuidador, cresceu e é procurada também por pessoas que já estão empregadas, mas dentro de uma outra área.

“Mudar de profissão requer um mínimo planejamento para se capacitar e ficar apto para realizar as funções da nova área. Com o avanço da tecnologia e do meio digital, alguns cursos estão passando por atualizações e outros estão sendo criados devido às novas profissões que surgem com essa mudança. O mercado de trabalho sempre sofre algumas transformações e a sociedade precisa acompanhá-las”, explica Rogério Silva, CEO do CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos).

Como estratégia para projetar a nova carreira, é importante considerar essas modificações para se fixar no novo mercado. Busque ter paciência para entender que demora algum tempo para adquirir conhecimento e experiência prática para se destacar na função escolhida e procure aproveitar o processo.

Jefferson Vendrametto, diretor e especialista em educação há 20 anos do CEBRAC, lista 5 dicas para começar hoje mesmo:

1. Liste os motivos da transição

Liste os motivos pelos quais fizeram você tomar a decisão em rumo a um novo caminho profissional. Isso vai te dar confiança na sua preparação. Se a mudança te faz brilhar os olhos, não hesite em deixar o medo de lado e seguir em busca da realização profissional.

2. Se programe financeiramente

É importante que reconheça e se prepare para a instabilidade inicial. Você não sabe quanto tempo vai passar sem trabalhar, ou mesmo quanto tempo passará se profissionalizando, por isso guarde dinheiro para possíveis imprevistos e para conseguir realizar a transição de profissão da melhor forma.

3. Pesquise sobre a nova área

Depois de decidir, entenda onde vai entrar, as estatísticas, estratégias e funções de vagas ofertadas. Em sites e agências de emprego, pesquise sobre o trabalho e analise os requisitos solicitados, com objetivo de se preparar e estar apto para ser contratado. É importante que domine as atribuições e esteja seguro para as atividades.

4. Planeje a carreira

Estabeleça metas e planos de curto, médio e longo prazo. Visualizar sua carreira dará um gás a mais na hora de buscar as mudanças. Com os objetivos mentalizados, trabalhará com mais vigor e energia, ciente do que está construindo e onde quer chegar.

5. Se qualifique

É preciso se preparar tecnicamente para as funções do novo trabalho. Busque cursos voltados para a sua área de atuação com instituições renomadas e que possuem peso no mercado de trabalho. Se qualificar é dar um passo à frente, e muito importante, na concretização da tão sonhada profissão. Entenda que os custos são investimentos e que o valor retornará para você da forma mais gratificante possível.