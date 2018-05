40% dos ônibus não circulam amanhã por causa de greve, diz Prefeitura de SP

A Prefeitura de São Paulo afirmou em nota que, por causa da greve nacional dos caminhoneiros, aproximadamente 40% da frota de ônibus da capital paulista não deve circular nesta quinta-feira, 24. A Prefeitura afirmou no comunicado que a greve afeta o abastecimento de combustível para o sistema municipal de transporte.

Por pausa da paralisação, o rodízio municipal de veículos também foi suspenso nesta quinta-feira. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes determinou que a São Paulo Transporte (SPTrans) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) reforcem as equipes de rua para orientar os passageiros e motoristas sobre as mudanças.

Por enquanto, a frota que realiza a coleta de lixo não foi afetada, de acordo com a Prefeitura. Mas o comunicado afirma que, a persistir a greve, o serviço pode ficar comprometido a partir da sexta-feira.

“A Prefeitura lamenta os transtornos causados à população e ressalta que nenhuma manifestação, por mais justa que seja, pode afetar o direito de ir e vir das pessoas. A administração municipal vai solicitar à Justiça que determine a suspensão dos bloqueios aos centros de distribuição de combustível.”

Leia a seguir a íntegra da nota:

A Prefeitura de São Paulo informa que, em virtude da greve nacional dos caminhoneiros, que afeta o abastecimento de combustível para o sistema municipal de transporte, cerca de 40% da frota de ônibus da cidade não deve circular nesta quinta-feira (24/5).

Em razão disso, o rodízio municipal de veículos está suspenso nesta quinta. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes determinou que a SPTrans e a CET reforcem as equipes de rua para orientar os passageiros e motoristas sobre as mudanças.

Por enquanto, a frota que realiza a coleta de lixo na cidade não foi afetada, mas a persistir a greve, o serviço pode ficar comprometido a partir da sexta-feira.

A Prefeitura lamenta os transtornos causados à população e ressalta que nenhuma manifestação, por mais justa que seja, pode afetar o direito de ir e vir das pessoas. A administração municipal vai solicitar à Justiça que determine a suspensão dos bloqueios aos centros de distribuição de combustível.

As empresas mais afetadas são as seguintes:

Zona Norte

Norte Buss (atende Cachoeirinha/Pirituba/Perus/Morro Doce)

Zona Leste (atendem São Miguel Pta/Cidade AE Carvalho/Ponte Rasa/Cidade Patriarca/Guaianases)

Qualibus

Transunião

Express

Pêssego

Via Sul

Imperial

Zona Sul (atendem Varginha/Grajau/Parelheiros)

A2

Gatusa

Transkuba

Transwolff

Zona Oeste (Atende Morumbi/Butantã)

Alfa Rodobus