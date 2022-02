Economia 10 milhões ainda não sabem que têm valores a receber no sistema do BC

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, cerca de 10,3 milhões de pessoas – físicas e jurídicas – que possuem “dinheiro esquecido” em contas bancárias ainda não realizaram consulta do saldo por meio do novo serviço da autarquia, o Sistema de Valores a Receber (SVR). O BC estima que, aproximadamente, 28 milhões de CPFs e CNPJs tenham quantias a serem sacadas.

Porém, até as 18 horas da quarta-feira, 16, apenas 17,7 milhões – pessoais físicas e pessoas jurídicas – que possuem algum valor a ser retirado haviam feito a consulta.

No total, quase 87 milhões de acessos foram realizados até o período, sendo que 69,2 milhões – entre pessoas (67,78 milhões) e empresas (1,44 milhões) – não têm recursos a receber.

Como consultar valores a receber

O serviço foi aberto na segunda-feira, 14, por meio do endereço https://valoresareceber.bcb.gov.br/ e funciona exclusivamente para consultar o “dinheiro esquecido”. A página foi aberta pelo BC após uma alta demanda provocar queda do sistema Registrato, no final de janeiro.

A divisão de agendamentos se dará de acordo com o ano de nascimento – para pessoas físicas – ou de criação da empresa – para pessoas jurídicas.

Para datas de nascimento ou criação de empresas antes de 1968, o período de agendamento de consulta e resgate será entre 7 e 11 de março, com repescagem no dia 12.

Já para quem nasceu ou criou a empresa entre 1968 e 1983, o intervalo é de 14 a 18 de março, com repescagem no dia 19.

Para pessoas nascidas ou empresas criadas após 1983, o agendamento ficará entre 21 e 25 de março, com repescagem no dia 26.